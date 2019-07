Lugeja küsib: kas kortermaja juurde peaks kuuluma muruplats?

Rakvere linnaaedniku Anu Otsma sõnul loob muru rahuliku fooni kõigele ümbritsevale ja lisab avarust. «Muruplatsid on head mõõduka koguse sadevete immutamiseks. Kui kinnistul on aga vähe ruumi, tuleks tõsiselt kaaluda, kas ja kui palju muru üldse rajada,» jagab ta soovitusi Eesti Korteriühistute Liidu ajakirjas Elamu. «Muru ei saa olla ka kindlasti kohtades, kus on tihedam käimine, sest siis muutub muutub see poriseks. Puhkealade ja mänguväljakute ümbrus on murule kindlasti sobilik koht, sest seal saab harrastada aktiivseid mänge, lapsed saavad joosta. Samas tuleb aga meeles pidada, et muru on kõige hooldusmahukam ja kallim haljastusobjekt,» paneb linnaaednik korteriomanikele südamele.