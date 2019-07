Põuast kahjustunud muruga tehakse sageli suur saatuslik viga

Põuaga võitlemisel vaeva vähendamiseks kasutavad paljud aiapidajad vihmuteid, aga aiapidaja Leili Ohes teab omadest kogemustest, et sellega liialdamisel võib asi väga kehvasti lõppeda.

Seega tuleks muru kasta ainult siis, kui päevakuum liiga ei tee. Parim aeg selleks on varahommik, aga sobib ka õhtune ja öine aeg.

Mida madalam õhutemperatuur on, seda paremini jõuab vesi murutaimede juurteni. Suure kuumaga aurustub see kiirelt ja kastmisest on väga vähe kasu.