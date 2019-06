Fotod: Lääne-Virumaal on müügile tulnud haruldaselt hästi taastatud talu

Müüa on reheelamu, millega ühel kinnistul veel võimsate maakiviseintega suur ait ja maakiviseintega lauda müürid. Elamuosa on palkseintega. Hoone on väga hästi renoveeritud, teist sellist rehielamut on raske leida. Maja sobib aastaringseks elamiseks.

FOTO: KV.EE

Maja müüakse kogu sisustusega. Lisaks sellel tuleb müügiga kaasa kogu tehnika, muruniiduk, mootorsaag, kvaliteetsed tööriistad jne. Majas on olemas veevarustus ja boileriga soe vesi.

FOTO: KV.EE

Paigaldatud on uus elektri juhtmestik ja tööstusvool. Hoovis asub maa-alune kelder ja kaev. Kelder on kuiv ning koosneb kahest ruumist. Ühtlasti on majale kaevuga tagatud veevarustus.

FOTO: KV.EE

Krundil on kõrghaljastus ja põlispuud. Rehielamu pindala on 270,7 m2, sellest 102,2 m2 on eluruumide pind. Elutuba 23,5 m2, magamistoad 16 m2 ja 18,1m2 ja köök koos söögitoaga 26,8 m2, vannituba 6,4 m2.

FOTO: KV.EE

Rehituba 30,3 m2, rehealune 101,7 m2 ja laut 36,5 m2 Elamu, kelder ja kaev on kantud ka registrisse. Majal on olemas kasutusluba.

FOTO: KV.EE