Spetsialist: kõik, mida sul ühe väliköögi rajamiseks vaja on

K-rauta üldehituse ja puidu tootejuht Oliver Prokopovits jagab nõuandeid ja nippe, kuidas rajada praktiline suveköök.

Väliköögi suurus ning funktsionaalsus sõltub pere elustiilist. Enne alustamist tuleb endale esitada terve rida küsimusi: millist toitu soovitakse köögis valmistada, kas ainult grill-liha või ka suitsukala ja talveks moosi? Kui palju inimesi peab kööki sööma mahtuma? Kas elus tuli on oluline? Sellised küsimused aitavad jõuda suveköögini, mis kutsub perekonna igal ilusal suvepäeval õue.

Mugavas ja asjalikus väliköögis on mitu erinevat toiduvalmistamise võimalust, veevärk ning katusealune söögituba. Lisaks grillile võib suvekööki ehitada puuküttega pliidi, suitsuahju ning kamina. Lihtsama suveköögi saab ise valmis ehitada, aga võib tellida ka eriprojekti ning lasta väliköögi professionaalidel rajada. Arvestada tuleb, et väliköök on üldjuhul ehitis, mis nõuab projekti ja tuleb kooskõlastada kohalikus omavalitsuses.

Kui õueköögi suurus ja funktsioonid on läbi mõeldud, siis tuleb leida köögile aias sobiv asukoht. Seejuures tuleb arvestada nii ilmakaarte, naabrite, teiste ehitiste kui ehitusseadusega. Suveköögiga seotud mõtted on mõistlik läbi arutada ka naabritega, et hiljem ei tekiks tühjast tüli. Kuna väliköögis on lahtised tulekolded, siis peab erilist tähelepanu pöörama tuleohutusele ning jälgima, et näiteks puukuurid, nii enda kui naabrite omad, jääks küttekoldest võimalikult kaugele.

Kui soovid ja plaanid on kaardistatud, load olemas ning naabrid ootavad uue köögi avamispidu, võib ehitusega pihta hakata. Mõnikord arvatakse, et tegu on ühe nädalavahetuse projektiga, aga nii see enamasti siiski pole. Sõltuvalt keerukusest ja funktsioonidest võib olla väliköögi ehitus aeganõudev ning eeldab erinevate ehitustööde oskust või nende tellimist professionaalidelt. Õueköögi ehitus tähendab nii vundamendi valamist, müüriladumist, terrassi rajamist, sepa- ja pottsepatööd kui katuse paigaldamist.

Ehita ilmastikukindel küttekolle

Alustada tuleb tugeva ja sügava vundamendi valamisest, mis peab saama sama korralik kui elumajal. Vundamendi puhul peab arvestama, et külmumispiir on Eestis kuni 1,5 meetri sügavusel. Ühtki küttekollet ei tohi rajada otse maapinnale - see liigub temperatuuride kõikumisega ning lõhub seetõttu küttekeha kiiresti. Kui ise küttekeha ehitada, siis tuleb spetsialistiga koostöös valida ahjutellised või –kivid, mis oleksid vastupidavad ka välitingimustes. Kuna miinuskraadidel on kergitav toime, siis tuleb õues ahi, kolle ja suitsukapp kokku laduda. Õueköögi korsten peab olema jäme, sobiva korstna tõmbelõõri läbimõõt peaks olema vähemalt 200 millimeetrit.