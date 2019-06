Fotod: Tallinna lähedal mere ääres ootab omanikku uskumatult lahe soodsa hinnaga suvekodu

Paldiskis vaid 600 meetri kaugusel merest, metsa servas, asub armas ja iseloomuga vaat et Segasumma suvila. Laheda arhitektuuri ja õdusa sisekujundusega majake on suvepuhkusteks loodud.

Majas on köögiga elutuba, teisel korrusel magamistuba ja rõdu, kust avanevad vaated merele. Paldiski linna keskusesse on naabritega ümbritsetud, aga samas privaatse majakese hoovist viis kilomeetrit.

Hoov on hästi hooldatud, kus on viljapuud ja marjapõõsad. Iga aasta on kandnud marju ka punane ja valge viinamari. Roosid on selle hoovi uhkus.