Kompostikast olgu olemas nii eramu kui kortermaja hoovis

Veebikeskkonna Kompostiljon esindaja Angela Hollo ütleb, et kompostimine on arukaim viis tegeleda oma aia- ja toidujäätmetega – nii pääsevad need taas ringlusse ja pakuvad väärtuslikku komposti, millega saab taimi väetada. «See on lihtne tegevus, oleme seda teinud aastasadu, ka praegu kompostib umbes viiendik Eesti elanikest. Igaüks saab sellega hakkama, tuleb vaid peamised kompostimistõed endale selgeks teha,» mainib ta.