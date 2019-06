Asjatundjad on veendunud, et see lihtne vahetus muudab momentaalselt kodu üldpilti

Selleks, et oma elamispinnale uus hingamine anda, ei ole tegelikult palju vaja, piisab ka sellest, kui vahetada välja oma esiuks. Ameerika remondisaate «Property Brothers» juhid Drew ja Jonathan Scott on nimelt veendunud, et ukse väljavahetamine muudab jalapealt maja või korteri eksterjööri, pettes ära kõik mööduvad silmapaarid aga ka potentsiaalsed koduostjad.