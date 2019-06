Kunstmuru paigaldada lasknud koduomanik on linnavalitsuse poolt pihtide vahele võetud

Suvekuumus ei mõju just kuigi hästi inimeste murulappidele. Umbrohu ning inetu muruvaibaga alatasa rinda pistnud Sangeeta Gounder arvas, et on leidnud oma hädadele lõpuks veidi leevendust, kui lasi enese õuele kunstmuru paigaldada. Asjatundliku naise õnn jäi aga üürikeseks, kui saabus kohaliku linnavalitsuse korraldus see eemaldada.