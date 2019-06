Filmilikult kaunis piknik: IKEA kujundaja annab nõu, kuidas valmistada ette üks mõnus eine murul

Pikniku hooaeg on avatud. Mõnusad koosviibimised roheluses on kogumas populaarsust ning seda eeskätt linnaruumi piires. Pargid, järvekaldad, puhkealad ning rannad on selleks suurepärased kohad. Isegi kui ühtegi roheala läheduses pole, saab mõnusa olemise luua ka laiadel vanalinna treppidel, Noblessneri jahisadamas või mõne kauni vaatega maja katusel.

Unusta ühekordsed nõud

Võttes arvesse, et juba ülejärgmisel aastal keelustatakse Euroopas ühekordsed plastesemed, on Freija sõnul paslik säästliku eluviisiga juba praegu algust teha.

«Ilus ilm, kaunis ümbrus ning õiged lauanõud – need kolm asja on ühe mõnusa pikniku aluseks. Kuigi ühekordsed nõud on pikniku puhul mugav lahendus, soovitame need asendada jätkusuutlike ning korduvkasutatavate nõudega, mis loovad palju stiilsema ning hubasema keskkonna,» seletas Freija, lisades, et keraamilised ja klaasist nõud näevad ka reeglina paremad välja.

Lisaks soovitab disainer mõelda ka selle peale, et nõud oleksid mitmeotstarbelised. «Väga hästi sobib piknikule näiteks klaasist kauss, mille sisse saab panna salatit või muud paremat ning mille kaant on võimalik kasutada ka taldrikuna,» lisas Freija.

Naturaalsus või kirkad värvid

Valmistudes piknikuks tuleks hoolitseda ka selle eest, et lauanõud ja piknikulina sobiksid omavahel hästi kokku. Sõltuvalt sellest, millises keskkonnas ning mis puhul pikniku peetakse, tuleks arvestada ka stiiliga – metsas või mere ääres toimuvale piknikule sobib klassikaline lähenemine, kuid pargis võiks proovida veidi modernsemat lähenemist.

«Sellel suvel on läbivaks kaks üksteisest mõnevõrra erinevat trendi – pikniku puhul eelistatakse kas kirkaid suvevärve või tagasihoidlikumaid naturaalseid toone. Loodusesse sobivad väga hästi näiteks naturaalsest materjalist tekid, linasest riidest piknikulina ning puidust söögiriistad ja kausid,» kinnitas Freija.

«Kui on soov kaasata kirkaid värve, on mõistlik kasutada lauanõusid ning söögiriistu, mis on ühest komplektist, et piknikulina ei läheks silme all liiga kirjuks,» soovitas Freija. Lisaks soovitab ta mustriliste lauanõude puhul kasutada ühevärvilist ja lihtsat piknikulina ning ühevärviliste lauanõude puhul vastupidiselt mustrilist lina.

Valides piknikul kasutatavat värvipaletti tuleks mõelda ka asukoha peale ning kui palju seal putukaid on. «Piknikul looduses soovitan kasutada heledat ja ühevärvilist lina, sest selle peal on lihtsam märgata ootamatuid külalisi nagu näiteks puuke. Kui piknik toimub aga rannas, kus erinevaid putukaid on märksa vähem, siis sobib väga hästi ka tumedam lina,» pööras sisekujundaja tähelepanu looduse eripäradele. Lisaks on mõttekas valida piknikutekina sünteetilisest kangast tekike, mis ei kortsu ning on kergemini hooldatavad.

Filmilikult kauniks piknikuks on vaja ka dekoratsioone