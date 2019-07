Vaata otse! Kodutunne: Ruta ja Ülar kasvatavad kolme erivajadustega last

Ruta ja Ülar kasvatavad kolme erivajadustega last. Nad on läbi tulnud šokist ja masendusest ning püüavad nüüd vaid selle poole, et oma kodu Hallistes laste jaoks turvaliseks ja mugavaks muuta.

Just sügavalt autistliku Meelise jaoks on oma ruum ja rahulik keskkond ülitähtsad ning «Kodutunne» andis oma panuse, et see üksmeelne pere lõpuks oma koju saaks.