Fotod: Tallinna ihaldusväärseimas piirkonnas on müügile tulnud haruldane kodu

Tallinnas Nõmmel Trummi tänaval asuvas kodus on ametlikult elamispinda 184 ruutmeetrit, kuid tegelikult on koos abiruumide ning kaldpindadega üle 200 ruutmeetri. Kokku on neli korrust - neli tuba, allkorrusel eraldi tuba ning lisaks pööningukorruse toad.

FOTO: KV.EE

Olemas on kaks eraldi sissepääsu, kaks kööki, kolm WC-d, kaks dušši, vann, saun. Eraldi pesumasinaruum, mitu abiruumi ning katusealune korrus, kuhu on laste jaoks sisse seatud mängutuba. Õues on liivakast, väike aianurk, veranda.

FOTO: KV.EE

Esikus ja magamistoas ruumikad sisseehitatud liugustega garderoobikapid. Korteril on puitaknad. Otsaboksil on neli lisaakent. Kõige parema vaatega boks, mille valgust ega vaadet ei ole võimalik varjata.

FOTO: KV.EE

Sisekujundus on värviküllane, kasutatud on kvaliteetseid skandinaavia tapeete.

Kuna boksil on kaks sissepääsu, on võimalik allkorrusel teisel leibkonnal privaatselt elada.

FOTO: KV.EE

Kuigi tegemist on vägagi linnakoduga, on see ideaalne paik neile, kes soovivad linna mugavusi, aga samas looduslähedust: siinkandis võib koduaia taga kohata jäneseid ja teisigi loomi.

FOTO: KV.EE