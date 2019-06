Nutikalt sisustatud terrass või rõdu annab korterile pooleks aastaks ühe toa juurde

Kuidas tagada kõige praktilisem ja mugavam tulemus annavad nõu oma ala spetsialistid, kinnisvaraarendaja Estmak Capitali sisekujundaja Kai Mürisep ning sisustussalongi Intera Kodusalongi juhataja Helen Randoja.

Ka terrassimööbel vajab UV-kaitset

Terrassimööbli valikul soovitame peatada oma pilk moodsatel metalltoolidel ja -laudadel. Kaasaegsest alumiiniumist mööbel on kerge ent samas meie kliimatingimustest vastupidav. Kindlasti tasub pöörata tähelepanu ka sellele, millise värviga on mööbel kaetud – kõige parem variant on spetsiaalne UV-kaitsega värv, päikese kiirgusele vastupidavamana tagab see mööbli toonide parema säilimise. Kaasaegselt disainitud metallmööbel sobib hästi ka köögimööbliks: seda saab kasutada nii toas, kui ka väljas ning talvehooajal ei ole muret, kuhu mööblikomplekt hoiule paigutada.

Heledama tooniga plastikmööbel on praktilisem

Kui olete valiku teinud plastmassist terrassimööbli kasuks, siis tasub silmas pidada, et plastmass kardab päikest. Tasub valida heledamaid toone, kuna tumedamad ja intensiivsemad toonid pleegivad kiiremini. Kuna plastik on poorne materjal, soovitame kõikvõimalikud tekkivaid plekke kohe maha pesta, et need materjali sisse ei imbuks ega mööbli välimust jäädavalt rikuks. Erksamat tooni (plast)mööblit kaitsevad päikese eest mööblikatted, mida valides tasub samuti silmas pidada nende sobivust nii päikseliste kui vihmaste tingimustega.

Terrassimööbel murul?

Kui on soov terrassimööblit ka muru peal kasutada, on mõistlikum valida kelk- ehk raamjalgadel toolide ja laudade vahel. Raamid ei vaju mulla sisse ega kahjusta murupinda, terrassil on raamidel toolid liigutades vaiksemad ja vähem altid põrandat kriimustama.

FOTO: Raul Mee

Mängulisust lastele

Väikestele pereliikmetele on samuti olemas vahvaid disainlahendusi, nagu näiteks mänguasjakujulised lapsemõõtu istmed ja toolid. Kes väikestest tegelastest ei tahaks istuda väikese valge elevandi seljas (mis on tegelikult korralik taburet) või kiikuda hobusekujulises kiiktoolis? Need on praktilised lahendused, mis annavad terrassile mängulisust ja lustakat nüanssi, ning samas saab selliseid toole suve möödumisel lastetuppa tagasi tõsta ning tubastes tingimustes edasi kasutada.

Valgus tuleb USB-st

Kõige viimane asi, mida me oma terrassidel ja rõdudel soovime, on juhtmed, mille otsa võib komistada ja mis rikuvad üldist kujundust. Õnneks on lahendus olemas ning valgust toovad välja USB juhtmega laetavad valgustid, mis on ilmastiku- ja põrutuskindlad ning põlevad pärast laadimist kuni 12 tundi. Sellised valgustid pakuvad ka võimalust muuta valgustemperatuuri ehk tooni vastavalt meeleolule. Mitmes eri mõõdus valgustid leiavad rakendust ka sees – näiteks öölambina laste- või vannitoas.

Aksessuaaridega viimane lihv