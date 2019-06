Lasnamäe kinnisvaraturg tuksub jätkuvalt muukeelse elanikkonna toel

Arco Vara maaklerid leiavad, et erinevad kohalikud sündmused on reeglina need, mis inimeste turvatunnet ja kuvandit teatud piirkondadest mõjutavad. Magalarajoonidest on aga enim hinnas Lasnamäe, mille vastu on Uus Maa Pluss kinnisvara müügipartneri Katrina Belogorodtseva sõnul alati suur huvi olnud.