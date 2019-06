Fotod: Pirital pakutakse väga erilist pesapaika müügiks

Tegemist on väga vaikses elupiirkonnas asuva koduga, mis koosneb kahest majakesest - peamajast ja kõrvalhoonest, mis on samuti kasutusel elamuna.

Mõlemad majad on värskelt renoveeritud ning mõlemas on oma elekter ja vesi-kanalisatsioon. Kogu komplekt asub 840-ruutmeetrisel kinnistul.

Peamaja puhul on tegemist ligi 60-ruutmeetrise majaga, milles on mõnus avar elutuba koos köögiga, vannituba ja garderoob lisaks. Elutoa nurgas on eraldatud magamisnurk suure voodiga.