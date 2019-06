Fotod: Nõmme mändide all peidab end üks koloriidikas maiuspala

Kahe eraldi sissepääsuga kodus on kaks kööki, kolm WC-d, kaks duširuumi ning saun lisaks. Eraldi pesumasinaruum, mitu abiruumi ning katusealune korrus, kuhu on mudilaste rõõmuks sisse seatud mängutuba. Õues on liivakast, väike aianurk, veranda.