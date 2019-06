Kas teadsid: kodudes kasutusel olevale puhastusvahendile leidub oluliselt tõhusam alternatiiv

Seetõttu on paslik muretseda koju pudel destilleeritud vett, mis erinevalt kraanist jooksvast veest, ei jäta pleki eemaldamise järel ei veeplekki, ei jälge eemaldatud plekist, kirjutab realsimple.com.

Karedat vett on näiteks paslik tarbida joogivee pähe, kuna selles leidub hulgaliselt eluorganismidele kasulikke mineraalaineid. Pehme ehk destilleeritud vesi on seevastu sobilik kuumutamiseks ja aurutamiseks, ent joogivee pähe see ei sobi. Seda eeskätt oma vähese mineraalide sisalduse tõttu.