Tallinna Botaanikaaed avab ukse põnevasse mee- ja lõhnataimede maailma

Näituse külastaja saab teada, millised taimed on nektaririkkad, miks taimed lõhnavad, kuidas lõhnataimi ja neis sisalduvaid eeterlikke õlisid igapäevaelus kasutada.

«Kes küll ei tunneks pojenge? Ühtedele meenutavad suured punased või valged õied maavanaema lilleaeda, teistele seostuvad koolilõpetamisega. Laupäeval, 29. juunil ootame kõiki osa saama ekskursioonist «Pojengid – lopsakad rahvalemmikud», kus Urmas Laansoo räägib, milliste legendidega on pojengid seotud, millisel eesmärgil on neid aegade jooksul kasutatud,» kutsub näituse kuraator Tiia Jaanus kõiki botaanikaaeda.

Nädalavahetusel saab osaleda töötubades, kus on võimalik vaadelda õietolmu nii mikroskoobi all, kui kaunistada värvilise õietolmuga küpsiseid. Lisaks toimuvad hüdrosoolide destillatsiooni ja Eesti Aroomteraapia Ühingu töötoad. Maiasmokad saavad botaanikaaias täiendada meevarusid, toimub meetoodete ja eeterlike õlide müük. Palmimaja seintel on eksponeeritud Poola Vabariigi suursaatkonna näitus «Lennake mesipuu poole» Piotr Socha illustratsioonidega raamatust «Mesilased». Näitusega kaasneb väikeste loodusehuviliste viktoriin ning toredad auhinnad.