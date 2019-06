Üüripakkumiste arv on aastaga langusesse pööranud

Piirkondlikult on korterite üüripakkumistest kõige suurem osa portaalis KV.EE ehk 828 korterit ehk 41 protsenti pakkumiste koguarvust Tallinna kesklinnas.

Kesklinnale järgnevad portaali KV.EE üüripakkumiste arvu poolest Lasnamäe ja Põhja-Tallinn. Lasnamäe üüripakkumiste rohkuse taga on lihtne asjaolu, et tegemist on väga suure linnaosaga, kus elab Tallinna linna andmetel 118 000 elaniku.