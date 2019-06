Paarkümmend aastat tagasi kanda kinnitanud trend püüab taas sisekujundusmaailma pilke

Läbipaistvad või teatud värvilise kumaga plokid, reeglina ruudukujulised, on hakanud vaikselt kanda kinnitama nii sisekujundusmaailma kui koduomanike mälukambrites. Omal ajal ruumi eraldava tööpõhimõttega plokid on taas uues kuues meie ees. Sisekujundajate meelest väärib see, 1980. aastatel kanda kinnitanud plokk, veel üht võimalust meie majapidamistes.