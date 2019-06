Foto: Eesti naise koduaias kasvas roos äärmiselt lühikese ajaga tohutult võimsaks

Kerli Vool on üks neist õnnelikest, kelle koduaias legendaarne roniroos Flammentanz end eriti hästi tunneb. Kõigest neli aastat tagasi istutatud taim on selle lühikese aja jooksul kasvanud tohutult võimsaks.

Eriti tore on asja juures see, et Kerli pole pidanud roosi sellise tulemuse saavutamiseks sugugi poputama: ei painuta ta oksi maha ega isegi kata taime talvekülmade eest. Naine ise usub, et hästi edeneb roos tänu kaitsvale majaseinale ja katuseräästale, mis sademed eemale hoiab.