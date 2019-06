Miniuuendus, millest võib kodu esmamulje loomisel rohkelt kasu olla

Millal viimati oma uksematti vahetasid? Kodu eksterjööri kõrval on nimelt uksematt järgmine detail, mis nii möödujaile kui uksel seisjale silma jääb. Pilkupüüdev ning stiilne uksematt annab edasi majapidamise atmosfääri ning selle elanike omapära.

Pilgupüüdjast atraktiivne uksematt, vastupidiselt klassikalistele hallidele-mustadele, on suurepärane vahend esmamulje loomiseks, vahendab mydomaine.com. Tuleb vaid silmad lahti hoida ning enesele sobiv leida. Ühtlasi tasub meeles pidada, et valitud uksematt võiks olla sümbioosis ka ülejäänud elamu või majapidamisega, et mitte liiga labast ning äraleierdatud muljet jätta.