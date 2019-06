Fotod: aeda korrastanud perekond tegi uskumatu ajaloolise avastuse

30ndatel valmistatud Andersoni varjendid pakkusid teise ilmasõja ajal miljoneid peresid sakslaste õhurünnakute eest. Tavaliselt valmistati neid terasest, kuid Webbide aiast leitud varjend on lisaks veel betooni valatud - see on väga haruldane lahendus. Kohalik ajaloolane arvab, et pärast maailmasõda kasutati varjendit mingit aega tööriistakuurina.