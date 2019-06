Fotod: müüa on maja, mida maakler enne ostu sooritamist seespoolt näha ei luba

Suurbritannias Cornwallis on juba kaks aastat turul olnud sealtkandis klassikaliseks kujunud pisike maamajake. Maja eest soovib müüja ligi 250 000 eurot ja seda hoolimata tõsiasjast, et maja on nii varisemisohtlikus ja kehvas seisus, et potentsiaalsed huvilised peavad piirduma piltidelt ja väljaspoolt nähtavaga - majja sisse neid ei lubata, kirjutab Daily Mail.

Lavender Cottage. FOTO: Cornwall Live / SWNS /Scanpix

Lavender Cottage´i-nimeline majake on juba aastakümneid tühjana seisnud ja selle seisukord on nende aastate jooksul täiesti kohutavaks muutunud - maja vajab kapitaalremonti, kui seda üldse veel päästa õnnestub. Kuna aga tegu on Suurbritannias armastatud ja ihaldatud klassikalise cottage-tüüpi majakesega, üritab omanik seda siiski hea hinnaga maha parseldada.

Võimalik tulevane omanik peab ostuotsuse tegema rohtukasvanud majakese välisel vaatlemisel ja piltide põhjal, mis erandkorras majja lubatud fotograafil on õnnestunud teha. Kumbki neist ei anna asjade tegelikust seisust eriti täpset ülevaadet, sest väljast on majast näha vaid katus ja korsten ning sees on tänu ümber vohavale taimestikule üsna lootusetult pime.

Maja alumine korrus. FOTO: Cornwall Live / SWNS / Scanpix

Maja ehitati 1875. aastal. See on pisike, alumis tkorrust jaotab trepp, ühele poole jääb köök ja söögituba, teisele poole elutoanurgake. Ülemisel korrusel on kaks magamistuba. Majakese külge on ehitatud ka väike kõrvalhoone.

Viimati tegutses majas keegi 90ndate esimesel poolel. 2002. aastal koostati küll põhjalik renoveerimisplaan, kuid selle täideviimiseni ei ole siiani jõutud. Vaid seinad said 90ndate teisel poolel pisut toestatud.

Ülemine korrus. FOTO: Cornwall Live / SWNS / Scanpix

Kinnisvarabüroo Camel Homes, kes majakest müütab, väidab, et hoolimata sellest, et maja ei saa vaatama minna, on huvi kodu vastu väga suur. Samas pole kahe aasta jooksul keegi seda siiski osta soovinud.

Eelmisel aastal, tõsi küll, oleks peaaegu ostuks läinud, kuid huviline soovis maja lammutada ja uue asemele ehitada, aga ei saanud selleks kohalikult omavalitsuselt nõusolekut, sest tegemist on piirkonnaga, kuhu uusehitised on lubatud vaid juhul, kui need on sisuliselt vana hoone koopiad.