Ainuesindusleping kindlustab kinnisvara müüja seljataguse

Sõna «ainuesindus» kõlab paljudele hirmutavalt ning kurjakuulutavalt. Kardetakse, et end ühe kinnisvaraettevõtte ja maakleriga sidudes piiratakse oma võimalusi. Tegelikult on olukord vastupidine: ainuesindusleping laiendab võimalusi leida kinnisvarale kiiresti ostja ja saada oma vara eest soovitud hind. Ainuesinduslepinguga võtab maakler endale kohustuse kasutada objekti turunduseks ära kõik olemasolevad võimalused ja anda kliendile jooksvalt tagasisidet, teab Arco Vara koolitusjuht Leanika Järve rääkida.

«Esiteks, ainuesinduslepingu sõlminud maakler panustab objekti müüki sajaprotsendiliselt. Me teeme põhjaliku turuanalüüsi, hinnastame objekti koos professionaalse hindajaga, koostame turundus- ja müügiplaani. Me suuname ostjad panka, kus neil on kõige kasulikum laenulepingut sõlmida,» rääkis Järve.

Lisaks võtab maakler kirjaliku lepinguga endale kohustuse näidata müügipakkumist kõigile Eestis tegutsevatele maakleritele. Kinnisvaramaaklerite koostööfoorumis, kuhu kliendid ei pääse, on Järve sõnul üle tuhande maakleri. Sageli tulebki ostja mõne teise maakleri klientide hulgast ja tihti tekib huvilisi rohkemgi, mis annab müüjale valikuvõimaluse. Pole harvad ka need juhud, kui huvilised hakkavad hinda üle pakkuma.

Ainuesindusleping maineka kinnisvaraettevõtte professionaalse maakleriga tagab Järve sõnul ka parima teenuse. «Teame kõik, et aeg on raha. Juhtub, et väikese firma väikest vahendustasu küsiv maakler paneb müügipakkumise üles ja helistab kolme kuu pärast müüjale ettepanekuga hinda alandada. Sest kui tasu on väga väike, ei motiveeri see objekti müüki palju aega panustama. Sel juhul tingib maakler esimese huvilise ilmumisel müüjalt hinda alla, et jõuda kiiresti tehinguni,» seletas ta. Mida väiksem ja tundmatum kinnisvaraettevõte, seda ettevaatlikum tasuks Järve arvates olla.