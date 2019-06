Maakler: kodu soetamisel on ideaali saavutamine ülimalt raske

Kodu soetamisel on ideaali saavutamine ülimalt raske, sest 100 protsenti omaniku soovidele vastavat maja on keeruline, kui mitte võimatu leida. «Tahetakse ikka kõige ilusamat, kõige avaramat, kõige mugavamat, kõige-kõige..», nentis Arco Vara maakler Liia Koreline, kelle sõnul teavat kliendid reeglina kindlalt, mida nad tahavad ning kui suurt unistust taga ajavad.

«Ideaalset elumaja hakkavad otsima tavaliselt kuldses keskeas inimesed, kelle pereelu on stabiilne, lapsed mähkmetest välja kasvanud ning kel on lisaks säästudele ka hea ja püsiv sissetulek. Nüüd on aeg küps teoks teha oma unistus ideaalsest eluasemest, kus võiks kõrge eani rahulikult elada ja elu nautida,» seletas Arco Vara maakler Liia Koreline.

Unistuste elumaja projekteerima hakates soovitab maakler esmalt otsustada, kes hakkavad seal elama: kui suur on pere, kui palju on vanavanemaid ning külas käivaid sõpru ja sugulasi, kas peres on lemmikloomi. Oluline on arvestada ka pereliikmete hobide ja harrastustega. Kui mõni pereliige kasutab ratastooli või muid abivahendeid, tuleb maja projekti koostades kindlasti ka seda arvesse võtta.