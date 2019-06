Muudatus planeeringus ei tohiks kindlustatud koduomanikele peavalu tuua

Salva Kindlustus lükkab ümber hiljuti meedias välja käidud väited nagu korteris ümber tõstetud torustik või muud kommunikatsioonid välistaksid kahju korral kahjuhüvitise väljamaksmise.

Salva Kindlustuse varakindlustuse osakonna juhataja Alver Kivirüüt selgitas, et kindlasti ei vasta tõele väide, et kindlustus võib keelduda kahjusid välja maksmast, kui selgub, et klient on siseremondi käigus oma köögi ehitanud hoopis teise tuppa näiteks elutuppa. «Seda, et remondi käigus kööki mööda korterit ringi liigutatakse juhtub väga tihti. Jah, torutööd, elektritööd ja kõik muu sellega kaasnev peab alati olema tehtud korrektselt ja ehitusnõudeid järgides, aga kindlustuse vaatevinklist pole mingit vahet, millises korteri osas köök või torustik asub,» märkis Kivirüüt.

Kivirüüt lisas, et iga kindlustusjuhtumi puhul hinnatakse siiski eelkõige seda, kas kahju tekkepõhjuse ja näiteks ehitustööde normidele mittevastavuse vahel on ka põhjuslik seos. Ehk siis hinnatakse seda, kas just normidele mittevastav töö põhjustas ka kahju.