Väga pingeliseks kujunenud hääletusel selgus Eesti rahva lemmikküla

Väätsa külaelu ühe eestvedaja Lauri Läänemetsa hinnangul saadi rahva lemmiku tiitel tänu sellele, et väga paljud väätsakad hääletasid ise ja utsitasid ka sugulasi-tuttavaid oma häält Väätsa poolt andma. «Erinevad koostegemised on rahva ühtseks muutnud, olgu need siis toredad või keerulised,» teab Läänemets eduka küla retsepti. Vahvate ettevõtmistena toob ta välja talvise lumememmede paraadi ja jõuluvaateakende kampaania; rassimist on olnud kooli arendamise, aga ka näiteks raskete laudade tassimisega sohu, et valmiks ligi kolme kilomeetri pikkune matkarada.