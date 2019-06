Üks tähelepanek, mida sa väikese toa sisustamise kohta veel ei pruukinud teada

Seina äärde koondatud mööbel jätab eluruumist just vastupidiselt oluliselt kramplikuma ning väiksema mulje. Mööblit valides ei tee aga paha, kui valida toakraami, mis on, kas läbipaistvate paneelide või elementidega, kirjutab homebeautiful.com. Ka klaasist lauad ning kapid aitavad luua visuaalselt suurema üldmulje.

Tuleks vältida liialt kolossaalseid mööblitükke, ent seejuures jälgida, et need, ruumi mõõtkava arvestades, liialt väikeseks ja silmale koormavaks ei muutuks. Õhulisus ja valgusküllasus on märksõnad, mille poole pürgida.