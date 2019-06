Iseseisev kinnisvara müük käib ootamatute kuludega käsikäes

Kodu müües tuleb esmalt selgeks teha, milline on isilik teadmiste pagas ning kuidas on üleliigse ajaga lood.

Tavapärane arvamus on, et müügitöö tähendab kuulutuse kinnisvaraportaalidesse ülesriputamist ning kõnede ootamist. Tegelikult kulub huvilistele korteri näitamiseks palju aega. Maakler selgitab helistades välja, kas ostja on reaalselt korterist huvitatud või võib teda pidada window shopper’iks, ja kas plaanitav korteri näitamine on õigustatud ehk kas huvilisel on panga laenuotsus. Samuti, kas konkreetne korter või maja vastab huvilise soovidele ja vajadustele. Peab olema kursis ka kinnisvaravaldkonna põhitõdedega ja valmis mitmesugusteks asjaajamisteks,» seletas Toots.

Kõige keerukamaks kujuneb maakleri arvamusel ilmselt õige hinna määramine. «Kinnisvaraportaalides olevad pakkumised on sageli moondatud hindadega ning reaalsed tehingud tehakse 5–10 protsenti soodsamalt. Kuna eraisikud on tavaliselt oma kinnisvaraga emotsionaalselt seotud, hindavad nad seda üle,» nentis Toots. Turuhinnast kõrgem hind pikendab aga müügiperioodi. Oma kinnisvarale õiglase hinna määramiseks saab tellida eksperthinnangu kutseliselt hindajalt või maaklerteenuse osutajalt, kes konsulteerib hindajaga – see on osa maaklerteenusest. Hindaja valimisel on mõistlik uurida pankade aktsepteeritud hindajate nimekirja, mille leiab pankade kodulehelt. Korteri eksperthinnang maksab alla paarisaja euro.

Oluline osa kinnisvara esitlemisel on kvaliteetsed fotod, sest head pildid tõstavad võimalike huviliste arvu. Kui endal napib kogemusi, siis tasub palgata fotograaf, kes teeb lisaks fotodele kinnisvarast ülevaatlikud videod ja virtuaaltuurid. Teenus maksab umbes 150 eurot. Fotod peavad olema tõetruud, et ostjat ei tabaks kohapeal pettumus.

Müügikuulutuse portaalidesse lisamisel ei tohi ära unustada reklaami sotsiaalmeedias, trükimeedias või välispindadel. Kuulutus kinnisvaraportaalis kv.ee maksab 36 eurot kuus, City24-s 35 ning Kinnisvara24-s alla 5 euro. Kaardista, millised on sinu korteri eelised teiste ees, ning lähtuvalt sellest koosta sisukas kuulutus. Et kinnisvarapakkumine oleks nähtav kõikidele võimalikele klientidele, tuleks ühes kuus arvestada umbes 100‑eurose väljaminekuga. Kodule võib ostja leida ka paari nädalaga, aga praktikas on korteri müügiaeg 2–6 kuud.

Sageli jääb kinnisvara müümata isiksuste erinevuse tõttu ehk kui ostja ja müüja ei saa omavahel kokkuleppele. Ka siin on abistavaks vahelüliks maakler, kes tekkinud pingete korral olukorra lahendab. Kogemustega maaklerist on suur abi ka läbirääkimistel hinna ja muude aspektide üle.