Jaanid ukse taga: kontrolli, kas kodu on sinu lahkumiseks valmis

Kontrolli, et enne puhkusele sõitu oleksid uksed, sealhulgas rõdu uks ja aknad korralikult suletud. Ei mingeid tuulutusavasid või avatud õhuaknaid! Välisukse lukust tasub pärast lahkumist nutitelefoniga kiire klõps teha, et hiljem mure peale ei tuleks.

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kohaselt on korteriomanik kohustatud teatama korteriühistule oma olemasolevate sidevahendite andmed, eelkõige telefoninumbri või elektronposti aadressi. Hoolitse, et korteriühistul oleks sinu värskendatud andmed, et näiteks avarii korral ühendust võtta.

Koduhoidjaks võiks olla keegi usaldusväärne isik, kes peab su kodul silma peal, sel ajal kui ise puhkusel oled. Ta võtab postkastist posti, et täistuubitud postkast kurikaeltele silma ei jääks, samuti kastab vajadusel toataimi ning kui peaks midagi juhtuma, teavitab sind kiirelt ja on vajadusel ühenduses korteriühistuga. Võid paluda koduhoidjal aeg-ajalt kardinaid eest tõmmata, tuld põlema panna või maja ees parklas seisvat autot liigutada - nii ei jää muljet, et korteriomanikud on pikemaks ajaks lahkunud.