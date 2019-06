Soojendada või jahutada, selles on küsimus

Ka omanikujärelevalve teenust pakkuva ja ehitusprojektide ekspertiise koostava ettevõtte OÜ AIK-Projekt juhataja Andres Juhani möönab, et päikesekiirgust tõmbavad kõige enam ligi suurte klaaspindadega teraskarkassil hooned. Nende puhul tuleb näha rohkem vaeva ja kulutada lisaressursse, et saavutada normaalne sisekliima ning tagada välispiirete püsivus. Terastarindid ehk terasest piirdetarindid on nimelt hea soojusjuhina kõige vastuvõtlikumad temperatuurist tulenevatele mahumuutustele. Klaaspakettide vuukide tihendid satuvad ohtu UV-kiirguse lagundava toime tõttu, klaaspaketid on aga termilistest pingetest tingituna nii-öelda termostressis.