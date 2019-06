Riik toetab muinsuskaitse all olevate ehitismälestiste säilitamist

«Ajaloolise pärandina on üle Eesti palju selliseid omandireformiga omanikele tagastatud, kuid räämas ja taastamist vajavaid muinsuskaitse all ehitismälestisi, mille korda tegemine nõuab investeeringuid,» ütles riigihalduse minister Jaak Aab. «Riik on otsustanud siin õla alla panna ning toetada nende säilitamist regionaalset arengut soodustava meetmena.»

Eestis on ehitismälestisena kaitse alla võetud üle 6000 ehitise sh üle 2000 ehitismälestise asub mõisakompleksides. Samuti on kaitse all paljud ajaloolise ja arhitektuurse väärtusega sakraalhooned, näiteks kirikud ning haldushooned, näiteks vallamajad ja raekojad. Veel on õppehooned, kindlused ja linnakindlustused, erinevate elamute näiteid on arhailistest rehielamutest kuni esinduslike kortermajadeni.