Küsitluse tulemus: kas eestlane suudaks elada toiduvalmistamise võimaluseta kodus?

Väga tugev enamus (94 protsenti) vastanuist leidis, et nende kodus peab köök kindlasti olemas olema. Vaid kaks protsenti ütles, et kööki olema ei pea ja neli protsenti leidis, et vahet pole.

Facebooki kommentaarides on valdav enamus seisukohal, et söögivalmistamisvõimaluseta korter on järjekordne rumalus ja sellist trendi ei tohiks järgida.

Arvatakse, et selline elukorraldus sobib vaid lasteta leibkondadele, sest kui peres lapsed, peab kodus olema siiski võimalik süüa teha. Leitakse, et söögivalmistamise võimaluseta köögiga kodu ei olegi päriselt kodu, vaid lihtsalt koht, kus magada.

Nii mõnigi on siiski kursis, et ka Eesti linnades, eeskätt Tallinnas, leidub palju kodusid, kus õhtuti süüa ei valmistata, sest palju lihtsam on väljas süüa või toit koju tellida kui pärast pikka tööpäeva pliidi taga seista.