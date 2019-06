Fotod: ränk ja rumal ehitusviga muutis elumaja üleöö elamiskõlbmatuks

Suurbritannias Norfolkis elavad Ken ja Gail Pitts avastasid ühel hommikul ärgates, et nende armastatud maamajake on üleöö viltu vajunud, vahendab Daily Mail.

Järsk vajumine toimus kolm kuud tagasi ja tänaseks päevaks on seis nii hull, et paaril tuli majast, mis neile 17 aastat koduks olnud, välja kolida. Praegu ootavad nad ehitusspetsialistide otsust selle kohta, kas ehitist annab päästa või tuleb see lammutada.

Proua Pitts rääkis ajalehele, et mingeid hoiatavaid märke järsule vajumisele eelnevalt nende majas ei ilmnenud - seinad ei pragunenud, miski ei ragisenud. Ühel hommikul ärgates oli pool majast lihtsalt kokku vajunud.

Ligi miljon eurot maksev maja on üsna lootusetus seisus. FOTO: Mark Bullimore / SWNS.COM / Scanpix

Naabrite sõnul aga hakkas 70ndatel ehitatud maja vajuma pärast seda, kui sellele paigaldati uus katus: see olevat maja kandekonstruktsioonide jaoks liiga raske ja ehitis ei pidanud lihtsalt koormusele vastu.

«Tegemist on ka väga niiske alaga ning paljudel neist ehitistest on palkvundamendid. Vajumise põhjus võib olla ka see, et niiske ja mängiva pinnase tõttu on puitkonstruktsioon lihtsalt paigast nihkunud,» pakub ehitusjärelvalvaja Tom North aga oma versiooni. Tema sõnul on väga tõenäoline, et uus ja liiga raske katus varingu põhjustajaks on.

«Sisuliselt on tegu sama asjaga kui üritaksid märja käsna peal kivi tasakaalu ja loodi paigutada,» ütleb ta.

Northi sõnul on võimalik maja vundamendi edasine vajumine peatada ja võib-olla ka maja uuesti üles ehitada, küsimus on aga selles, kas see tasub riski. Ehitustööde käigus võivad tekkida uued varingud ja kogu katse võib siiski lõppeda vajadusega maja täielikult lammutada.

Jõeäärne maja asub ehitusjärelevalve spetsialisti sõnul sisuliselt nagu märja käsna peal. FOTO: Mark Bullimore /SWNS.COM / Scanpix

Milline on lõplik otsus, selgub lähiajal.

​Maja on naabruskonnas väga hinnatud ja paljud naabrid on Facebookis avaldanud kahetsust, et midagi sellist juhtus. Nii mõnigi tõdeb, et on seda silmapaistvalt õdusat majakest aastakümneid imetlenud ja unistanud seal elamisest.