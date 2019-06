Keskkonnaamet: aiapidajad peavad joogivee säilimise huvides kastmisega koomale tõmbama

Suvisel kuival perioodil on hea ette võtta salvkaevu puhastamine. Salvkaevus halveneb vee kvaliteet, kui kaev on pikka aega puhastamata, vee tarbimine väike ja vesi jääb kaevus seisma. Lisaks võivad olla kaevu kukkunud puulehed, hiired või muud väikeloomad. Kaevu hooldamisel tühjendatakse see veest, setetest ja prahist ning vajadusel lisatakse kaevurõngad, et kaevu sügavamaks muuta. Seeläbi aitab salvkaevu puhastamine kaasa nii joogivee kvaliteedile kui ka lihtsustab vee kättesaamist. Joogivee kvaliteedi säilimiseks ning kaevu kui ehitise kaitsmiseks soovitame tellida kaevu puhastamine vastavatelt ekspertidelt.