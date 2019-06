Fotod: valmis teadaolevalt esimene kortermaja, mille köökides on söögi tegemine välistatud

Portaal TreeHugger kirjutab, et Torontos Kanadas on valminud teadaolevalt esimene kortermaja, mille köökides polegi võimalik üleüldse süüa teha.

Kuuldavasti on kohalikud sellest suures hämmingus ja Toronto Stari andmeil peetakse seda linnas üldiselt väga häirivaks trendiks, mida ei tohiks soosida. Teemaks on tõusnud näiteks see, kui tervislik selline eluviis olla saab, kus kodus polegi võimalik korralikku õhtueinet valmistada.

FOTO: minto.com

Arutletakse ka selle üle, kui kaua on ühel keskmisel inimesel, kes iseenesest toidu valmistamist ei põlga, üldse nii elada, et ta süüa ei tee: prognoositakse, et varem või hiljem hakkab inimene sellest toimingust lihtsalt puudust tundma.