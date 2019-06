Uuendamata energiamärgis võib viia kodulaenu lootuse

Kõnealune laenukäendus on populaarne nende hulgas, kes soovivad kodu osta, ehitada või hoopis olemasolevat elamist rekonstrueerida, kuid kel puuduvad lisatagatised või kes soovivad vähendada kodulaenu esmast sissemakset. Nii on võimalus saada laenu 10 protsendilise omafinantseeringuga ja omades 10 protsenti sissemakset ning ühtlasi puudub ka lisatagatise vajadus.

KredEx-i kodulehe andmeil kvalifitseeruvad laenukäendusele viis sihtgruppi: noored pered, noored spetsialistid, Kaitseväe või Kaitseliidu veteranid, tagastatud eluruumis elavad üürnikud ja energiatõhusa eluaseme omandajad või selle energiatõhusaks rekonstrueerijad.

Kõige suurem laenukäenduse sihtgrupp ongi just see viimane, energiatõhusaid hooneid puudutav, ning sellega on tekkinud üks paras bürokraatlik probleem. Minuni, rääkimata staažikamatest kolleegidest, on jõudnud hulk kliente, kes sooviksid kasutada seda käendust, aga korter jääb ostmata, sest maja energiamärgist ei ole registris uuendatud.

Probleem registris

Selleks, et energiatõhusa eluaseme omandajaks kvalifitseeruda, on kehtestatud nõue, et korterelamu peab olema vähemalt energiamärgisega «C». Hoone energiatõhususe miinimumnõuete määruses seisab, et nende järgimine ei ole nõutav näiteks muinsuskaitse all olevates elamutes või siis hoonete puhul, mida kasutatakse elamiseks vähem kui neli kuud aastas. Vastavalt ehitusseadusele on energiamärgise kehtivusaeg kümme aastat.

Probleem on aga selles, et omal ajal, kui energiamärgis muutus kohustuslikuks, väljastati näiteks kortermajale klass «E». Hiljem on maja kapitaalselt renoveeritud ja soojustatud, aga energiamärgise muutmiseks taotlust ei esitatud ning ehitisregistris vaatab vastu ikka see sama «E». Tihti pole ühistutel muudatuseks huvi, sest see ei anna korteriomanike enamusele suurt midagi juurde. Huvi on ainult neil, kes soovivad oma korterit müüa ning pakkuda seda võimalikult laiale ostjaskonnale.

Nii jääbki kaks võimalust. Esiteks, oodata, kuni kümme aastat saab täis, misjärel määratakse uus energiaklass või teiseks, kutsuda kokku ühistu koosolek ning loota, et muutmise poolt hääletaks vähemalt pooled omanikud. See kohustaks ühistut uut energiamärgist taotlema. Muide, varem piisas, kui üks korteriomanik muudatust soovis, kuid see määrus enam ei kehti.