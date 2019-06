Sõrmed mulda: täielikuks õnnetundeks piisab mõnetunnisest toimetamisest aias

«Tuleb välja, et kõige õnnelikumad on need inimesed, kes veedavad keskmiselt 4,4 tundi nädalas aiatöid tehes. See on võrreldes vähem õnnelike aednikega suisa pool tundi rohkem,» täpsustas Fiskarsi esindaja Niina Tiittanen. Lisaks näitas uuring, et aiandusega mitte tegelevad inimesed on reeglina kaks korda õnnetumad.