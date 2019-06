Rohelust otsivad Lasnamäe elanikud kodukandist kaugemale ei kipu

Kahes etapis valminud Priisle tee lõppu rajatud Pirita Jõepargi arendus laiub 1,1 hektari suurusel kinnistul ning kokku rajati sinna kaks maja 71 korteriga. Tulevaste elanike heaolu ja turvalisuse tagamiseks rekonstrueeris projekti arendaja OÜ Favorte osaliselt ka ümberkaudse tee, rajati tänavavalgustus ning kaks uut bussipeatust. «Vaatamata sellele, et arendus asub pigem äärelinnas viib vastvalminud bussipeatusest buss otse südalinna,» ütles Pirita Jõepargi projektijuht Madis Lett.

Kuigi pakkuda on ka ühe-kahetoalisi kortereid siis kõige kiiremini läksid kaubaks just kolme ja neljatoalised. «See ei tulnud meile muidugi üllatusena. Ümbritsev keskkond on artaktiivne eelkõige lastega peredele ning lisaks mänguväljakutele koduhoovis pakub lähedalasuv parkmets häid võimalusi lastevanematele tervisespordiks ning see on paljude perede jaoks üha olulisem,» selgitas Lett.

Uusarendus asub Pirita jõest linnulennult vähem kui 200 meetri kaugusel piirnedes Pirita Jõe maastikukaitsealaga – kehtiva Lasnamäe üldplaneeringu kohaselt on Pirita Jõepark viimane maastikukaitsealaga piirnev arendus, mistõttu täiendava hoonestiku tekkimine ümbrusesse on pigem ebatõenäoline. «Ilmselgelt on see koduostjale oluline argument, et ümbritsev rohelus, kuhu täna korter soetatakse, sellisena ka säilib,» lisas Lett.

Pirita Jõepargi korterid. FOTO: Corpore AS