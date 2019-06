Fotod: Eesti pere ehitas koduaeda väga isemoodi puhkenurga

«Sooviks oli ka see, et kasvuhoone oleks meie aia uhkus. Et seda oleks ilus vaadata. Koht, kus oleks mugav ja mõnus tööd teha. Ka meie kastidesse ehitatud peenrad asuvad kasvuhoone kõrval. Tundus hea mõte, et töö ja puhkus käivad käsikäes. Istud, puhkad, loed ja vahepeal toimetad peenarde juures või kasvuhoones,» räägib naine.

2018. aasta suvel asutigi puhkenurka ehitama. Mikul oli oma visioon, milline peaks olema lõpptulemus, koostöös mehega joonistati visandid ja omavaheliste vestluste käigus esialgsed ideed üha täienesid. «Teadsime, et puhkenurk peaks olema õhuline ja avatud, et suvel oleks seal hea olla. Et õhk liiguks hästi. Samas oli hästi oluline, et üks neljast nurgast oleks kinni ehitatud nii, et oleks võimalik tuule ja vihma eest turvaliselt varjuda. Mulle väga meeldivad roosid, ja soovisin, et üks osa oleks võrestik, mida mööda roniroosil oleks hea kasvada. Ja muidugi riiulid, kus suvelilledel oleks hea meile silmailu pakkuda. Mees on väga lahtiste kätega ja mõistab minu ideid juba poolelt sõnalt. Ja on valmis neid ka teostama, et need ainult ideedeks ei jääks,» kiidab Mikk.