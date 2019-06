Graafik: vaata, mida on aastaga teinud Harjumaa elumajade hinnad

Maikuus pakuti portaali KV.EE vahendusel müüa 1812 maja Harjumaal. Majade müügipakkumiste hind oli kevadkuul 1402 eurot ruutmeetri kohta. See on aastatagusest kolm protsenti enam. Aasta tagasi küsiti Harjumaa majade müügipakkumiste eest keskmiselt 1366 eurot ruutmeetri kohta.

Suurim osa Harjumaa majade müügipakkumistest portaalis KV.EE asub Tallinnas. Tallinna 723 maja müügipakkumiste hind oli mais 1547 eurot ruutmeetri kohta ehk eelmisest aastast protsent vähem. See siiski ei tähenda, et tänavu saab samasuguse maja aastatagusest protsendi võrra odavamalt kätte. Seda põhjusel, et keskmise hinnanäitaja kujunemist mõjutab tänavuste pakkumiste asukoht ja kvaliteet, mis võib aga eelmisest aastast erineda.