Uusarendusse unistuste kodu ostnud paar tegi sissekolimise järel väga ebameeldiva avastuse

Suurbritannias Birminghamis elav abielupaar soetas endale hiljuti oma unistuste kodu: selle juures polnud ühtki häirivat detaili ja ostu vormistamise järel olid Saika Ali ja tema abikaasa Muazzam äärmiselt õnnelikud. Kuid üsna pea selgus, et üks väga oluline aspekt oli neil koduga tutvudes kahe silma vahele jäänud, vahendab Daily Mail.

Paar soetas enam kui 250 000 eurot maksnud kodu eelmise aasta novembris. Nad olid enda meelest kinnisvaraga põhjalikult tutvunud ja ostuotsuses kindlad. Kuid pärast tehingu tegemist sisse kolides selgus päris suur puudus: nende maja sissesõidutee on nii kitsas, et kui sinna auto parkida, ei mahu selle uksed lahti käima.

Tee, mis peaks olema oluliselt laiem, on tegelikult kõigest 2,4 meetrit lai ja keskmise suurusega sõiduauto sinna niimoodi ära ei mahu, et inimesed pärast ka autost välja saaksid. Sama probleemiga on hädas paari naabrid Zena ja Paul Jones.

Arendaja muudkui lubab puuduse kõrvaldada, kuid seitsme kuu jooksul pole seda siiski tehtud. «Tegemist on täiesti kasutu alaga. Autot siin hoida ei saa, aga midagi muud selle maatükiga ka teha pole,» räägib perepea Muazzam.

Sama lai on ka garaažiuks, mis tähendab, et ka garaaži ei saa kasutada.

Arendajaga ei õnnestu asju kuidagi selgeks saada. «Ärkame mõnikord näiteks kell seitse hommikul selle peale, et meie aeda on ehitajad tegutsema saadetud. Kui küsin, kes nad on ja mida nad tegema tulid, siis nad ei vasta,» räägib mees. Ühelgi juhul aga pole tuldud veel peamist probleemi ehk liiga kitsast sissesõiduteed korda tegema.

Arendaja Taylor Wimpey, kes asja eest vastutab, ütleb et asi peaks siiski lähiajal korda saama ja sissesõidutee uueks laiuseks saab 2,7 meetrit. Perekond Ali ütleb, et sellest siiski ei piisa. Ka ettekirjutuste järgi peaks tee laius olema minimaalselt 4,8 meetrit.

«Meil on väga kahju, et perekond Ali on pidanud sellise probleemiga tegelema. Üritame selle lähiajal lõplikult lahendada, tööd juba käivad. Vabandame väga veelkord pere ees,» ütleb Wimpey esindaja.