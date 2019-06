Kinnistusraamatusse kantud parkimiskoha kokkulepe ei pruugi uuele omanikule laieneda

Uute korterelamute arendamisel on küllaltki tavapärane, et iga korteri kohta on ette nähtud minimaalselt üks parkimiskoht. «Kui peres on rohkem kui üks sõiduk, siis leitakse sellele parkimiskoht läheduses asuvate tänavate ääres, parklates või ka teistelt korteriomanikelt parkimiskohta üürides,» kirjutab Kerli Koha Arco Vara blogis.

Nõukogudeaegsete korterelamutega piirkondades, kus maaüksusel asuv parkimisala on üldjuhul väga väike ja parkimiskohtade arv on oluliselt väiksem kui korterite arv, on Koha sõnul parkimise probleem aga eriti terav.

«Kõik on selge, kui parkimiskohtade osas on seatud erikasutusõigus või notariaalne kasutamise ja valdamise kord. Nimetatud õigus ja kord kehtivad korteriomandi igakordse omaniku suhtes. Sulle on määratud kindel parkimiskoht ja ainult sinul on õigus seda kohta kasutada. Erikasutusõiguse või notariaalse kasutuskorra kohta on tehtud kanne kinnistusraamatusse,» selgitas Koha. Tegemist on avaliku registriga, mille kannetega saab tutvuda igaüks.

Parkimiskohtade osas kinnistusraamatusse tehtava kande aluseks peab aga olema sajaprotsendiline korteriomanike notariaalselt kinnitatud nõusolek. Kui see puudub, siis ei ole korteriühistul ega ühelgi isikul õigust takistada korteriomanikul oma kaasomandi osa kasutamist parkimiseks.

«Kokkulepped kehtivad järgmistele omanikele vaid juhul, kui need on vormistatud notariaalselt ning kantud märkusena kinnistusraamatusse või on neile antud erikasutusõigus,» sõnas Koha.

Kui aga notariaalne kasutuskord puudub ja parkimiskoha osas ei ole seatud erikasutusõigust, on Koha sõnul uutel korteriomanikel reeglina kaks võimalust: kas aktsepteerida olemasolevat väljakujunenud parkimiskorda või asuda võitlusesse õiguse saamiseks.