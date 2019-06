Fotod: Tallinna kesklinnas ootab pesuehtne pilgupüüdja uut omanikku

Pilkupüüdev kolmetoaline korter, üldpinnaga 61-ruutmeetrit, on ilmselt üks ainulaadsemaid terve riigi peal. Vaimustavate lahenduste ning põnevate sisustuselementidega rikastatud korter sisaldab kõike eluks vajalikku ja enamgi veel.

Tegemist on päikeseküllase avara planeeringuga korteriga, kust leiab avatud köök-elutoa, magamistoa ning vannitoa lisaks. Elutoa lakke on paigaldatud puldiga projektor, mis võimaldab nautida kõiki oma lemmikfilme justkui nagu kinos ning seda vaid ühe nupule vajutusega. Parkimine on korraldatud tõkkepuuga kinnises sisehoovis, kuhu mahub vabalt kolm kuni viis autot.