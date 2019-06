Pea meeles: tumedat kööki kujundades on rõhuasetus planeeringul

Valgete köökide tähelend on oma viimasel sirgel, mistõttu on paras aeg hakata kaaluma muid värvilhendusi. Musta köögi järele janunevatel inimestel on aga paslik enne planeerimist üks elutarkus kõrva taha panna.

Nimelt, must värvitoon ning mustad disainilahendused on väga pretensioonikad planeeringute suhtes. Must teeb suurest ruumist suure, väikesest aga näiliselt veelgi väiksema, kirjutab realestate.com.au.