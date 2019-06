Oksjonilt enda meelest äärmiselt soodsalt eramu ostnud mees sai rängalt petta

Florida mees arvas, et tegi elu tehingu, kui 9100 dollari eest endale veebioksjonilt Florida villa soetas. Tegelikult ostis ta aga hoopis midagi muud: mururiba, mis kahe villa vahel asetseb ja krunte eraldab, vahendab Daily Mail.

Kerville Holness rõõmustas väga, kui tal õnnestus endale veebioksjonilt vähem kui 10 000 dollariga napsata Floridas asuv villa, mille turuväärtus on 177 000 dollarit. Suur oli tema pettumus, kui selgus, et tegelikult ostis ta endale kirvehinnaga ribakese maad, mille tegelik väärtus on umbes 50 dollarit.

Holnessile kuulub nüüd 30 sentimeetrit lai ja 30 meetrit pikk mururiba, millega tal pole mitte midagi peale hakata. See eraldab kaht krunti ja on eraldiseisvana igakülgselt täiesti kasutu.

Holness on seda meelt, et oksjoni info oli eksitav ja juurdelisatud piltidest jäi mulje, et pakkumisi tehakse majale. Oksjoni korraldaja sõnul on kõik aga täiesti seaduslik ja ka advokaadid, kes lugu pisut uurinud, leiavad, et kaevata pole mehel paraku mitte millegi üle.

Advokaat Gary Singer ütleb, et kui Holness väga tahab, võib ta kohtusse pöörduda ja mingi väike võimalus ju on, et kusagilt leitakse viga ja tema ost tühistatakse, aga väga tõenäoliseks Singer seda siiski ei pea.

Pisut segane on lugu ses osas, et pole teada, miks maariba kummagi kõrval asuva krundi osa ei ole, vaid eraldi müüki pandi. Tina DeFeo, kes aprillis ühe kõrvalasuvatest majadest ostis, ei saa aru, kuidas sellist mururiba saab eraldi müüa ja osta.

Kindel on aga see, et eksitav mulje oksjonist igal juhul jäi, sest lisaks Halnessile tegid miniatuursele maaribale pakkumisi veel neli inimest.