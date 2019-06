Fotod: Tallinna südalinnas on müügile tulnud silmapaistev ja haruldase planeeringuga kodu

Korteri kaunid võlvkaartega aknad avanevad Vanalinna poole. Siseviimistluses on kasutatud vaid kvaliteetseid materjale. Maja restaureeriti täielikult 2016. aastal, mille käigus vahetati hoones välja kõik kommunikatsioonid ja tehnosüsteemid. Korter müüakse kogu piltidelt nähtava sisustusega. Köög tehnikast on olemas integreeritud külmkapp, kubu ja keraamiline pliit. Elu-magamistuppa jääb kogu sisustus ning tehnika.

Mere puiestee 8 on üks ajaloolise Tallinna Piiritustehaste Rosen & Co hooneid, mis valmis 1888. aastal arhitekt Rudolf Otto von Knüpfferi projekti järgi. Maja on nimetatud 1997. aastal kultuurimälestiseks. Restaureerimisel taastati originaal arhitektuurielemendid maja fassaadil, säilitati avarad ruumid, mille lagede kõrgus ulatub 4 meetrini. Kõik majas olevad korterid on autentse siseviimistlusega ja trepikojas ning fuajees on säilinud originaaldetailid.