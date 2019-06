Eestlastele vana tuttav nõudekuivatusnipp vaimustab ameeriklasi

Ammu enne nõudepesumasinaid otsisid ka siinse maailmajao inimesed lihtsamaid lahendusi nõude kuivatamiseks ja nii sündiski valamu kohale paigutatav nõudekuivatuskapp, mida enne terviklike köögimööblikomplektide teket asendas mõnikord ka lihtsalt avatud riiul, millel nõusid kuivatada.

Nüüd on see vana hea nõudekuivatuskapi-nipp kulutulena Ameerika Ühendriikides levima hakanud ja inimesed on selle lihtsusest ja geniaalsusest vaimustuses, selgub sisekujundusportaalist Apartment Therapy.

Portaai andmetel on tegu Soomest pärit lahendusega, aga see on muidugi vaieldav, kust säärane nõudekuivatuskapp alguse sai.

Portaal selgitab aga põhjalikult, mida selline kapp endast kujutab ja kellele see sobida võiks ning kuhu see õigupoolest ikkagi paigaldada tuleb.

72 artikli alla jäetud kommentaarist selgub, et üle suure lombi pole tõesti vaat et mitte keegi varem säärase lihtsa nõudekuivatusmeetodi peale tulnud: alati on olnud kasutusel vaid kaks varianti, kas käsitsi kuivatamine või masinkuivatus. Mõte sellest, et nõud võiksid hoopis kapis kuivada, tundub paljudele väga uuenduslik ja revolutsiooniline.

«Mulle väga meeldib see uus lähenemine, see on lihtsalt geniaalne!» kiidab üks kommenteerija. Teine leiab, et tegemist on silmapaistva artikli ja ideega ja tänab portaali südamest nii hea nipi jagamise eest. Leidub vaid mõni üksik, kes on varemgi kuulnud, et säärane lahendus olemas on.