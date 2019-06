Üürike õnn: rõõm uuest suurest kodust kestab koduomanikel reeglina vaid hetke

Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju. Naabrist suurema maja soetaja või ehitaja saab aga vaid viivuks edumaa, kuna rahulolu uuest kodust kestab täpselt senikaua kuni naabruskonda kerkib mõni suurem ja uhkem.

Kinnisvaraportaali Zillow avaldatud uuringust selgub, et naabritevahelisel kadedusel ning võimuvõitlusel pole otsa ega äärt, vahendab today.com. Väga paljud suure eramaja omanikud peavad endi kodusid väikesteks, kuna lasevad end naabrikrundil kõrguvast majast heidutada. Suurte eramajade omanikud, olles ümbritsetud veelgi kolossaalsematest majadest, kipuvad reeglina ka oma kodu väärtust alahindama. Võimuvõitlus ja pidev tahe naabrist parem olla on uuringu järgi omane eeskätt prestiižikamates eramajade piirkonnas, kus võidujooks naabriga on juba elanikesse sisse kodeeritud.