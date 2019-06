Eesti riik hakkab soomlaste eeskujul kibuvitsa hävitama

YLE kirjutab , et kurdlehise kibuvitsa müük keelati Soomes 1. juunist, kasvatamise keeld jõustub 2022. aasta lõpus, järgmise kolme aasta jooksul tuleb see hävitada eramaadelt ja avalikest kohtadest.

Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna peaspetsialist Merike Linnamägi ütles ERR-ile, et tõrjet alustatakse ka Eestis ja loodetavasti juba järgmisel aastal, kibuvitsast on tema sõnul aga vabaneda vaja seetõttu, et see tõrjub välja kohalikke liike, näiteks on kibuvitsa tõttu hätta sattunud kaitsealune liik rand-seahernes, kirjutab ERRi uudisteportaal. Samuti kipub kibuvits eriti rannaaladel maid kinni kasvatama ja just seal kibuvitsa tõrjumisega algust tehaksegi.